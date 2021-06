Devenir formateur avec le service protestant de la jeunesse

Jean-Guillaume DeMailly vous parle du Service Protestant de la Jeunesse, qui organise des formations à l’animation.



Comme toujours au SPJ, l’accent est mis sur l’autonomie et la prise de responsabilité, dans une mbiance conviviale. Il y a aussi possibilité de suivre des modules à la carte.



Les prochaines formations auront lieu les 26 et 27 juin et du 9 au 14 juillet 2021.



Plus d’information sur le site du spj.be

