Nous sommes aujourd'hui à 14 km au sud est d'Angoulême à Dignac. En contrebas de la magnifique église du bourg se trouve le jardin médiéval entretenu et animé par les compagnons du végétal. C'est l'occasion pour nous de faire mieux connaissance avec cette association dont la moyenne d'âge est de moins de 30 ans. Autour de Martin Hemery le coordonnateur de l'association découvrons en plus du travail du jardin, le partage et la biodiversité.