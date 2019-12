« Dire nous : 86 façons de créer du lien »

La campagne d’Avent de Vivre Ensemble démarre. Elle donne la parole à ces

associations qui créent du lien et luttent contre la précarité. Nous en retrouvons deux, la Maison Source et Form Anim, actives dans des domaines totalement différents.



La campagne d’Avent de Vivre ensemble se déroulera durant tout le mois de décembre et viendra en aide à 86 associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Les collectes en église se déroulent le weekend des 14 et 15 décembre.