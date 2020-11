Docteur Aude Théaudin, du centre Bien veillir AGIRC-ARRCO

C’est la semaine de la prévention santé partout en France. Les centres Bien veillir AGIRC-ARRCO se mobilisent pour prendre soin de votre santé. Prévenir plutôt que guérir, c’est l’un des buts de cette semaine spéciale. Tout se passe en ligne avec des conférences, des ateliers et des discussions chats. Un format qui n’est pas lié au confinement. Les centres de prévention souhaitaient ouvrir les interventions au plus grand nombre d’actifs et retraités de plus de 50 ans. Ronan Strullu s'est entretenu avec le Docteur Aude Théaudin qui dirige le centre de Rennes.

Toutes les vidéos et tous les chats sont à retrouver sur centredeprevention.com.