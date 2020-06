Domaine de Lindre, cinéma au Klub et Frémissements au Centre Pompidou Metz.

Réouvertures ce soir, nous serons au Domaine de Lindre avec son directeur Thibaut Glasser, au cinéma klub avec Dimitri Fayette et au Centre Pompidou Metz pour Frissonnements, installation de Suzanne Fritscher. Info comme chaque soir avec le journal régional présenté par Sébastien Souici et pour la dernière fois, les "non" sorties cinéma.