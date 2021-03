Dominic Ntoumos (Culture Quarantaine) - Geoffroy Delorme l'Homme Chevreuil

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Maxime de Kerchove.



La cuisine d'Olivier - Olivier Frey : le chocolatier Laurent Gerbaud



Coup de projecteur (en partenariat avec Culture Quarantaine) : le musicien et humoriste Dominic Ntoumos.

Il nous présente son 6ème album "Back to the roots" dans lequel la musique grecque traditionnelle rencontre le funk et l’électro-Jazz.



L'Air du Temps : Geoffroy Delorme pour la publication de son récit "L'homme chevreuil" aux éditions Les Arènes.

C’est à 19 ans, que le jeune homme, aujourd’hui écrivain et photographe naturaliste décide de vivre dans la nature. Il y passera sept ans en immersion avec les chevreuils, dans la forêt domaniale de Louviers, en Normandie.