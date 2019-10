Dominique Miserey - Trisomie 21 Côte d'Or

Accompagner à l'insertion professionelle, scolaire et en milieu ordinaire des personnes avec Trisomie 21 et plus tard avec déficiences intellectuelles, tels sont les objectifs de l'association Trisomie 21 Côte d'Or.

Leur dernière initiative d'un appartement pédagogique a été récompensé. Nous l'a découvrons dans cette émission.