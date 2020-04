Dr Khalifé Khalifé le point Covid 19, 7ème semaine, expos avec Florence Moritz.

Ce soir dans Moselle Actuel, le 7ème rendez-vous avec le docteur Khalifé Khalifé pour un point covid19 en fin d'émission. Des idées d'expos en ligne avec Florence Moritz, des non sorties cinéma comme chaque mercredi, nous nous glisserons dans les Pas de Pia, Olivier Pia grand reporter de proximité à la rencontre d'étudiants étrangers à Metz, Djibril le tunisier et Malick le sénégalais. Egalement au programme le journal régional avec Sébastien Souici et Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et Claude Bellei.