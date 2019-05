De nombreuses affaires judiciaires, par exemple celles qui ont mis en cause Jérôme Kerviel, Jacqueline Sauvage ou plus récemment le cardinal Philippe Barbarin ont donné lieu à un emballement médiatique inédit. Les chroniques judiciaires ou les tweets en direct des salles d’audience, les commentaires sur les chaines d’info en continu et les avis exprimés sur les réseaux sociaux et dans les journaux soumettent désormais les magistrats et les avocats à d’énormes pressions.

Force est de constater également une grande confusion dans l’opinion publique sur des notions juridiques fondamentales comme la place des victimes dans le procès, la présomption d’innocence, la prescription, les règles de procédure ou le rôle des professionnels de justice. Une autre confusion s’installe au sein même de la justice entre droit et morale.



Au cours de cette soirée à visée pédagogique, la Fondation Saint-Irénée a invité une journaliste, un avocat, un magistrat et un philosophe à partager leurs réflexions et leur expérience sur le thème "droit, morale et justice : quelles frontières ? La justice est-elle le lieu de la réconciliation ?" :

Jean-Noël DUMONT, philosophe

Jean-Philippe DELSOL, avocat, docteur en droit

François FALLETTI, ancien procureur général près la cour d’appel de Paris, avocat

Olivia DUFOUR, journaliste, présidente du Cercle des journalistes juridiques

Le débat était animé par Etienne Piquet-Gauthier, Directeur de la Fondation Saint-Irénée.