Délégation départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité : sous l’autorité hiérarchique du directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Nièvre, et en lien étroit avec la Direction régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, la délégation départementale aux Droits des femmes et à l’Egalité de la Nièvre met en œuvre des programmes autour de trois axes principaux : Egalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, sociale et politique - Egalité en droits et en dignité, lutte contre les violences à l’égard des femmes - Développement de l’approche intégrée de l’égalité Femmes/Hommes auprès des services de l’Etat, des partenaires institutionnels et associatifs.