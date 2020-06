Du coronavirus à la canicule, prendre soin de nos aînés

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

Particulièrement touchées par le coronavirus, les personnes âgées ont aussi souffert pendant la crise sanitaire de l'angoisse de la maladie et de l'isolement accentué par les mesures de confinement. Alors que la gestion de l'épidémie dans les maisons de retraite et les Ehpad a parfois été compliquée, en cette fin du mois de juin, se profile la perspective d'un été caniculaire. De quoi inquiéter les familles et le personnel soignant. Du coronavirus à la canicule, comment prendre soin de nos aînés ?

plus de 10.000 décès du coronavirus dans les Ehpad

Les Ehpad se remettent à peine de la crise sanitaire. Sur les 29.731personnes décédées en France depuis le début de la pandémie, 10.488 sont morts en Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Des chiffres annoncée le 24 juin par le ministère des Solidarités et de la Santé, pour lesquel un bilan sera mis à jour ce mardi 30 juin par Santé publique France.

Quelle prévention anti-canicule ?

Alors qu'une vague de chaleur s'annonce en France, le virus est toujours là. Les Ehpad vont devoir allier gestion anti-Covid et prévention anti-canicule. Dans la feuille de route détaillée du ministère de la Santé, les mesures sont très précises et vont devoir être mises en place très bientôt. Reste une vraie peur : un nouveau confinement strict pour les résidents d'Ehpad serait bien plus dur qu'un coup de chaud.