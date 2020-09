Du grand et beau monde au Club ce soir

- Les défenseurs de la 5G renvoient par contre leurs opposants dans leurs cordes et refusent toute idée de moratoire. Le président de la république a ainsi fustigé ce qui veulent « revenir à la lampe à huile » en les traitant même d’Amish. Qui a tort qui a raison dans cette affaire ?

- Le populisme semble désormais installé dans nos démocraties modernes, en particulier dans les médias. .Qui peut vraiment incarner en France le populisme aujourd’hui au plan politique ?

Christian Poncelet nous a quittés il y a quelques jours. C’était un personnage hors norme avec ses défauts et ses qualités. Mais quoi qu’on en dise il incarnait aussi sont le territoire, ses chères Vosges et (un peu moins la Lorraine). Au fond est-ce qu’il n’était pas le dernier des grands leaders Lorrains ?

- Ce qui vous a surpris amuser intéressé passionné dans l’actualité de ces derniers jours.