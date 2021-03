Du jardin familial aux potagers solidaires : objectif légumes !

Après une année de confinement et de contraintes, les français se dirigent de plus en plus vers les productions locales, alors que habitants des villes ont des envies de grand air.

Les jardins familiaux connaissent ainsi un succès grandissant, et plus de 400 messins attendent leur tour pour pouvoir exploiter un lopin de terre.

Henri Malassé nous présente également son projet de potager solidaire, notamment à destination des étudiants et des plus défavorisés.