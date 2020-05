> Un soutien psychologique pour les chefs d'entreprises mis en place dans le Loir-et-Cher. Les chambres consulaires du département nouent un partenariat avec l'association Apesa qui accompagne déjà les entrepreneurs en difficulté

> Dans ce journal, nous nous intéresserons à cet élan de solidarité dans les quartiers nord de Blois où des bénévoles d’associations servent des repas aux plus âgées et aux plus isolés trois fois par semaine.