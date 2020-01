E Lumi, une mallette et URBEST, un salon.

La première partie est consacrée à la mallette "E Lumi" présentée vendredi 17 janvier au collège Charles Péguy de Cattenom. Un coffret pédagogique créé en lien avec la chaire photonique de CentraleSupélec Metz. Dans l'ordre de la mise en lumière sonore nous entendrons des élèves de 3e et leur professeur, Patrick Weiten président du Conseil Départemental de la Moselle, Olivier Cottet directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle et Marc Sciamanna, directeur de la chaire photonique, porteur du projet E Lumi.

La seconde partie vous emmène au 26e salon Urbest, le salon des décideurs de l'espace public du Grand Est, à Metz Expo jusqu'au 23 janvier, un salon pour les pros mais qui concerne toute la population. De nombreuses rencontres à Urbest dans Moselle actuel enregistrées aujourd'hui lors de la première journée, débutons avec les explication de Christophe Dechoux responsable du salon. Nous entendrons aussi des exposants David Rozenfarb, Jean Stamm, Vincent Vierling, Julien Vian, Alain Behm et Eric Joffres.