EasyTrack -> New Take MOSELLE ACTUEL 2602 1

Retour ce soir sur les 27e Victoires de la Musique Classique avec Chantal de la Touanne et Arlette Pergent qui ont assisté à la soirée à l'Arsenal de Metz. Dans la seconde partie, nous entendrons le grand vainqueur des Victoires, Alexandre Kantorow, 2 Victoires pour ce jeune virtuose de 22 ans, meilleur soliste instrumental et meilleur enregistrement. Nous lui avions dit Bravo et Merci début octobre, enregistré au Festival de Fénétrange.