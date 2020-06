Ecole obligatoire dès le 22 juin : une bonne nouvelle pour la PEEP de l'Isère

Emmanuel Macron a annoncé lundi soir que crèches, écoles et collèges accueilleraient à nouveau tous les élèves à compter du 22 juin. Fini le volontariat, l’école redevient obligatoire à seulement deux semaines des vacances d’été.

Après plus de trois mois de travail à distance, d’allers retour à l’école une fois par semaine, ca y est : les élèves vont retrouver les salles de classes à partir du 22 juin. Un retour à l’école obligatoire annoncé par le président de la République lors de sa dernière allocution lundi soir.

Une reprise “presque comme avant”

Un retour marqué par l’assouplissement des règles sanitaires, notamment en ce qui concerne la distanciation sociale : le nombre d’élèves toléré dans chaque classe a été élargi. Même chose à la récré où la distanciation n’aura plus cours. Selon Abid Lamrani, président de la PEEP en Isère, aucun soucis pour organiser un retour à l’école, quasi “comme avant”.

Mais une reprise si tardive a t-elle un sens, à seulement deux semaines des vacances d’été? Oui, répond la Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Publique de l’Isère. “Dans l’esprit de beaucoup de parents, il y a encore la peur des risques sanitaires. Même si on nous dit que tous les feux sont au vert, il est difficile de changer d’état d’esprit du jour au lendemain, concède le président isérois de la PEEP. Mais en même temps, c’est une bonne chose car retrouver le chemin de l’école ça permet aussi de retrouver le rythme, même pour deux semaines. Ca permet de faire une coupure entre la période de confinement et les vacances d’été”.

Encore faut-il rassurer les parents sur les risques pour la santé de leurs petites têtes blondes.



Les parents globalement satisfait du suivi de leurs enfants

D’autant que beaucoup de parents auraient souhaité pouvoir remettre leurs enfants à l’école plus régulièrement bien avant le 22 juin. C’est en tout cas ce que montre deux enquêtes menées par la fédération auprès des parents pendant le confinement et lors de la réouverture des écoles le 11 mai.



Les résultats d'une enquête de la PEEP menée en Auvergne-Rhône-Alpes (PEEP)

51% des parents ont fait reprendre l’école à leurs enfants dès la réouverture. 35% de ceux qui ont fait l’impasse l’ont fait à contre coeur, parce qu’il n’avait pas le choix, faute de professeurs ou de salles accessibles dans leurs établissements scolaires. Au collège, seuls 41% ont repris et là encore 26% des enfants restés chez eux n’ont pas vraiment eu le choix.

Ces enquêtes montrent aussi que, dans l’ensemble, les parents ont été satisfaits du suivi pédagogique mis en place pour leurs enfants. En Auvergne-Rhône-Alpes, près des ¾ des parents interrogés ont une image plutôt positive des moyens d’enseignement à distance mis en place.

“Bien sûr, dans certaines familles, ça a été plus compliqué, faute d’équipement informatique ou de connexion. C’est très préoccupant car cela creuse les inégalités entre élèves” nuance Abid Lamrani.

Pour autant, les cours à distance, ce n’est pas l’avenir pour le président de la PEEP Isère : “Entre rien et les cours à distance, c’est encore le mieux. Mais les outils numériques ne remplaceront jamais la présence d’un enseignant, le contact, les explications, la pédagogie et la dynamique de classe”.