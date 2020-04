Ecoute Solidarité à Saint-Avold et protection de l'enfance de Metz à Thionville

Un menu riche et varié ce soir. Nous écouterons Ségolène qui vous écoute à St-Avold grâce à une initiative, Ecoute Solidarité. Mounir El Harradi directeur d'Apsis Emergence nous parlera protection de l'enfance pendant le confinement. Nous entendrons une spécialiste du confinement, Soeur Raphaëlle au Carmel de Plappeville c'était dans Midi Moselle avec Stéphane Jourdain et Romann Feokio, Chantal de la Touanne vous incitera à coudre des surblouses et nous nous glisserons dans les pas d'Olivier Pia jusqu'au Domaine Les Béliers à Ancy-sur-Moselle. Pour commencer Moselle Actu commente l'Actu avec Roger Cayzelle et Tristan Atmania.