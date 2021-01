Edith Giffard, ancienne criminologue sur la piste des arômes de fruits

Edith Giffard est-elle tombée dans la cuve de menthe pastille de son arrière grand père Emile ? Chez le fabricant angevin de liqueurs et de sirop on sait ce que macération veux dire car Edith Giffard a d’abord fait des études de droit, et, diplômée de l’Institut de criminologie, a aussi analysé pendant six ans des modes de vie des français … avant de rejoindre l’entreprise familiale, de s’y passionner, et d’y introduire petit à petit les ingrédients d’une entreprise éco-responsable et de plus en plus tournée vers le bio produit, pour preuve l'arrivée des deux derniers nés, des crèmes de cassis et de framboise certifiés Agriculture Biologique et élaborées à partir de fruits récoltés en France et bien d’autres actions encore....