> On s'intéressera à un site internet qui aide à trouver des sorties partout en France pour voir des animaux. Son fondateur travaille depuis un an à Blois sur cette proposition ludique.

> Les habitants peuvent être acteurs de l'aménagements de leur ville. On le verra avec l'exemple de Blois et des membres de conseil de quartier qui ont crée des parcours pédestres pour valoriser le parc de l'Arrou et le lac de la Pinçonnière.