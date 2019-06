Edition de 08h00

> Ce samedi, une collecte de mécénat populaire va être lancé pour la restauration de l'ancienne église Saint-Oustrille à Montoire-sur-le-Loir. Dans ce journal nous reviendrons sur les particularités de l'édifice et le projet culturel qui va y être développé.

> Dans ce journal, nous vous emmènerons au site archéologique de Tasciaca et plus précisément dans son musée. Depuis plusieurs années, mûri le projet d'un déménagement. On en parlera avec le président de l'association des amis du musée de Thésée.