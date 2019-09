Edition de 08h00

> On parle politique avec Europe Ecologie les Verts qui a Blois et dans la communauté d'agglomération, veut passer à l'action concrète. Une rencontre est prévu demain à Blois pour "construire des projets municipaux écologiques et solidaires

> Dans cette édition, nous nous intéresserons au voyage de la pierre, un évènement qui relie Tours à St-Dyé sur Loire. Tout cela pour célébrer les 500 ans du début de la construction du château de Chambord.

> Coup de projecteur sur la nouvelle saison de l'Hectare à Vendôme. Elle a été présenté hier soir et le public pourra ce samedi s'abonner et acheter ses billets. Tour d'horizon des spécificités de cette programmation.