Edition de 09h15 du samedi 13 juillet

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La gratuité des transports en commun à Angers, c'est le sujet qui est revenu sur la table lors du conseil d'agglomération de lundi.

Cette fois-ci, une étude a été menée pour prouver ou non la viabilité du projet. Réponse: cela coûterait très cher à la ville. Nous avons interrogé le vice-président en charge des mobilités à Angers Loire métropole, Bernard Dupré à ce sujet.



. Verra-t-on « un geste architectural » se bâtir sur la cathédrale d'Angers? La question se pose après l'annonce officielle du lancement d'un concours international d'architecture mercredi afin de construire une galerie contemporaine au-dessus du portail. Nous vous présenterons tous les détails du projet.



. Une autre question a agité notre semaine en Anjou: avons nous du glyphosate, dans le corps?

C'est ce qu'on voulu savoir plusieurs "pisseurs volontaires", c'est ainsi qu'ils se nomment. Des relevés effectués par les associations Campagne Glyphosate 49 et 72 avec des résultats dévoilés lundi qui concernent tous les âges et tous les modes de vie.



. L'été vient à peine de débuter mais les soucis en eau font déjà leur apparition. La préfecture a déjà pris des mesures de restriction sur certaines rivières en Maine-et-Loire, mais nous nous sommes intéressés plus particulièrement au niveau de la Loire qui est préoccupant. Une situation qui a un impact direct sur la faune et la flore qui l'entoure.



. L'été c'est aussi des balades, et pour attirer les jeunes en pleine nature, le Conservatoire national botanique de Brest ne manque pas d'imagination.

Il a lancé une application qui permet de se glisser dans la peau d'un botaniste en pleine enquête, ça se passe sur l'île bridon à Champtoceaux. Nous l'avons testé pour vous.



. Les soixantièmes journées de la rose à Doué-la-fontaine ont débutés hier. Une exposition basée sur le thème des années soixante. La rose, un secteur toujours incontournable à Doué-la-fontaine, mais qui bat un peu de l'aile. Nous avons rencontré Annick Monnier, la présidente du comité de la rose de Doué qui reste malgré tout, tout à fait optimiste.