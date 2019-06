Edition de 18h15 du 15 juin

Au sommaire:



. La grève est toujours d'actualité au service de pneumologie du CHU d'Angers.

Tout comme leurs collègues des urgences, ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. La goutte d'eau de trop c'est un plan de réorganisation prévu pour bientôt au CHU. Il prévoit plus de patients pour moins de personnel.



. Depuis le résultat des élections européennes, la droite a explosé. Chacun a son avis sur la démarche à suivre pour sortir son camp du marasme. Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la loire, invité à réagir à la tribune publié à l'initiative de Chrisopthe Béchu le maire d'Angers voit quant à elle l'avenir du côté de Gérard Larcher.



. On parle d'autres nominations, cette fois-ci, moins polémique.

Jeudi, le diocèse d'Angers a publié les nominations dans les paroisses et les services diocésains. Nous ferons le point sur les principaux changements.



. Cette semaine, l'établissement français du sang a lancé un appel au don.

Les réserves de sang sont basses et doivent être rechargées avant l'été.

C'était également le moment de profiter de la journée mondial du don du sang qui a eu lieu hier.



. "Le Vaisseau fantôme", un opéra de Wagner a été diffusé hier soir sur grand écran place du Ralliement à Angers. L'occasion aussi pour des amateurs d'aller pousser la chansonnette avec le choeur de l'opéra. Nous avons assisté à une répétition, c'était au studio Bodinier.



. On terminera par un peu de sport et du tennis.

L'Angevin Nicolas Mahut a performé lors de la dernière édition de Roland Garros.

Cette édition 2019 étant terminée, qu'attend t-il du reste de la saison? Vous l'entendrez tout à l'heure.