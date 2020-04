Edition de 7h du 10 avril

Au sommaire :



. Ils devaient être baptisés dans la nuit de Pâques. Les 37 catéchumènes du diocèse d'Angers vont finalement devoir attendre un peu plus longtemps à cause de l'épidémie de Coronavirus. Une épreuve qui, passé la déception des 1ères minutes, les a finalement fortifiés.



. S'isoler quand on cherche à retisser un lien social, c'est la tâche compliquée que doivent accomplir les résidents de la maison-relais Farman à Angers. Une pension qui accueille dix-huit personnes isolées. Une situation difficile comme nous l'a expliqué Isabelle Maudet, la responsable de la maison.