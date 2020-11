Edition de 7h du 10 novembre

Au sommaire :



. Grande nouveauté de cette rentrée des classes, le port du masque dès six ans pour les enfants. En Anjou, les parents sont divisés sur cette nouvelle décision du gouvernement et les jeunes écoliers s'y adaptent comme ils peuvent. Reportage dans une école primaire à Angers en début de journal.



. L'IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire va lancer une étude sur le taux de radioactivité présent dans la Loire. Pendant quatre mois, plus de huit-cent prélèvements vont être effectués à Saumur. Un déploiement de moyen exceptionnel pour l'institution.