Edition de 7h du 10 octobre

Au sommaire:



Le SCO d'Angers souffle aujourd'hui ses 100 bougies. Un club qui aura vu passer dans sa longue histoire de nombreux joueurs, entraîneurs ou présidents. Les supporters eux, sont toujours là. Zoom sur les mordus des blancs et noirs.



. Avoir un autre regard sur le monde du travail, c'est le but de la journée Humanisme et Entreprise organisée aujourd'hui à Angers. Un évènement créé en partie par le diocèse d'Angers. Le coordinateur de ces rencontres, François de la Perraudière est venu nous détailler le programme de ces rencontres.