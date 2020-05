Edition de 7h du 12 mai

Au sommaire :



. Le retour à l'école est désormais possible pour les jeunes élèves de Maine-et-Loire. Certaines écoles rouvrent en effet aujourd'hui. La grande question est désormais de savoir si les parents veulent ou peuvent y envoyer leurs bambins. Et bien les avis divergent en Anjou, vous l'entendrez en début de journal.



. Le préfet de Maine-et-Loire René Bidal a détaillé hier toutes les modalités du déconfinement alors que la vie reprenait timidement son cours dans les rues du département. Un préfet qui n'a pas pris d'arrêté d'interdiction et fait plutôt appel à la responsabilité des angevins.