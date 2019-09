Edition de 7h du 12 septembre

Au sommaire:



. Comment se porte l'économie dans le Saumurois? Plutôt bien si on regarde la baisse du taux de chômage dans cette partie du Maine-et-Loire depuis deux ans. Problème: les entreprises basées là-bas ont du mal à recruter. C'est pour ça qu'un pôle de formation va être construit à Saumur.





. Le 8ème congrès international du bâtiment durable se tient à Angers jusqu'à demain. Un rassemblement qui doit servir à construire les villes du futures, celles qui vont faire face aux pics de chaleurs de plus en plus important. Laurent Rossez, l'un des organisateurs de cet évènement nous a parlé des enjeux de ce congrès.