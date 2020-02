Edition de 7h du 13 février

Au sommaire:



. La liste de Jackie Goulet, maire sortant à Saumur est complète. Les 35 noms de son équipe ont été dévoilé hier soir. Côté sensibilité politique, c'est assez large, on part du PCF pour arriver à LREM. Présentation en détail en début de journal.



. La bataille fait rage en ce moment pour savoir si Angers est l'une des premières villes vertes de France. C'est oui pour l'Observatoire des villes vertes, non pour une start up rennaise Kermap. Qui a raison ? Qui a tort ? Réponse tout à l'heure.