Edition de 7h du 13 janvier

Au sommaire:



. 40ème jour de grève à la SNCF pour les opposants à la réforme des retraites. Un combat qui commence à se faire sentir sur le portefeuille des grévistes. Nous avons rencontré des cheminots qui ont déjà perdu des centaines d'euros mais qui s'adaptent pour rester mobiliser le plus longtemps possible.



. Depuis le 1er janvier, le dispositif 100% santé est mis en place en France. Permettre aux plus petits revenus d’accéder aux soins dentaires, optiques et aux appareils auditifs, c'est le but de cette réforme promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne. Une gratuité qui a quand même un prix, nous le verrons dans la 2ème partie du journal.