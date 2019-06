Edition de 7h du 13 juin

Au sommaire:



. On fera un point sur la grève du service de pneumologie du CHU d'Angers. Tout comme leurs collègues des urgences, ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. La goutte d'eau de trop c'est un plan de réorganisation prévu pour bientôt au CHU. Il prévoit plus de patients pour moins de personnel.



. La protection des personnes agées sera au coeur du 12ème colloque de la famille demain à Angers. Tutelle, sauvegarde de justice, curatelle, maître Julie Hudousse nous a parlé de ces mesures de protections.