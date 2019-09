Edition de 7h du 16 septembre

Au sommaire:



. Où en est le projet d'extension du centre commercial "L'autre Faubourg" à Cholet? Approuvé par la mairie, deux recours ont été déposé contre ce plan. Le premier par une association de commerçants du centre ville de Colet. Le second par le préfet du département René Bidal. Le point sur la situation.



. C'est une 1ère en Maine-et-Loire et une très bonne nouvelle pour tous les fans de sport et particulièrement d'escalade. Une salle dédiée à ce sport vient d'ouvrir aux Ponts-de-Cés. Nous avons interrogé Benjamin Poisson, le créateur de Climb-up Angers qui nous en a fait une visite guidée.