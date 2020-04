Edition de 7h du 17 avril

Au sommaire :



. L'impact économique de l'épidémie du Covid-19 se ressent et se mesure déjà pour de nombreuses professions. Plusieurs études ont déjà livrées une photographie des secteurs les plus touchés par cette crise. Le point sur cette situation en début de journal.



. Nous avons aussi interrogé le Docteur Olivier Leroy, médecin généraliste en Maine-et-Loire et responsable du plan Coville-49. Il est désormais possible d'effectuer des tests de dépistage au sein de certains centres du réseau. Un dispositif réservé aux soignants et aux personnes à risques.