Edition de 7h du 17 juin

Au sommaire :



. C'était jour de manifestation hier en France pour le personnel soignant. A Angers ils ont été près de 2500 à manifester pour demander plus de moyens pour l'hôpital public. Reportage au coeur de la manifestation en début de journal.



. Ce soir, RCF Anjou organise un nouveau débat pour le second tour des élections municipales en partenariat avec le Courrier de l'Ouest et Ouest France. Cette fois-ci, direction Avrillé. Comme nous l'a expliqué Bruno Geoffroy, journaliste au Courrier de l'Ouest, là-bas, la campagne a été rude, elle a même entraîné le retrait du maire sortant Marc Laffineur.