Edition de 7h du 18 décembre

Au sommaire:



. Retour sur les manifestations contre les retraites hier en Maine-et-Loire. Les manifestants ont défilé dans les rues de Segré, Saumur, Cholet et Angers avec de nouveaux arrivants dans leurs rangs. Les adhérents de la CFDT, Unsa et Fage ont rejoint les cortèges. Reportage en début de journal.



. Il y aura bientôt un nouveau directeur à l'Abbaye Royale de Fontevraud. C'est l'actuel patron d'Anjou Théâtre, Martin Morillon, qui prendra la tête du site en février prochain. Avant sa prise de fonction, nous l'avons rencontré pour savoir les raisons qui ont poussé la Région et l'Etat à le choisir lui en particulier.