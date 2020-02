Edition de 7h du 18 février

Au sommaire:



. Un travail colossal attend les députés de l'Assemblée Nationale. Ils doivent examiner depuis hier plus de quarante mille amendements dans le débat sur la réforme des retraites. Une situation très particulière, qui, vous l'entendrez, est loin de satisfaire les élus de Maine-et-Loire Matthieu Orphelin et Laeticia Saint-Paul.



. Pas de changement à la tête de l'Université d'Angers. Christian Robledo a remporté les élections hier et entame avec cette victoire son deuxième mandat. Une campagne qu'il a mené sur le thème de l'attractivité.