Edition de 7h du 18 juin

Au sommaire :



. Le conseil régional veut sauver les acteurs du tourisme en Pays de la Loire. Pour y arriver, une grande campagne de publicité va être lancée, principalement à destination des ligériens. Son but, faire comprendre aux habitants de la région que passer des vacances agréable en Pays de la Loire est tout à fait possible.



. Zoom sur les projets de la fondation Mécènes et Loire. Elle finance depuis bientôt treize ans de nombreux projets dans la culture, la science ou la solidarité. Nous nous sommes intéressés à certains des quinze projets de cette année.