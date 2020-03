Edition de 7h du 18 mars

Au sommaire:



. L'usine Scania Production à Angers est à l'arrêt. Plus de 700 salariés de l'entreprise d'assemblage de camions ont appris lundi soir cette nouvelle après le discours du président de la République Emmanuel Macron. Les explications en début de journal de Jean-Philippe Martin, le responsable de la communication de l'entreprise.



. La cohabitation parents - enfants a commencé lundi pour cause d'épidémie de Coronavirus. Pas évident de s'en sortir et de travailler tout en faisant l'école à la maison. Mais vous l'entendrez, tout à l'heure avec deux familles angevines, avec de l'organisation, rien n'est impossible.