Edition de 7h du 18 septembre

Au sommaire:



. C'est le début des vendanges en Anjou, un travail qui a commencé sous le soleil pour les saisonniers. Nous sommes allés sur place au domaine de Haute Perche, à Sainte-Mélaine-sur-Aubance rencontrer ceux qui ramassent ces précieuses grappes de raisins.



. Imposer et généraliser l'apprentissage et l'étude des enjeux liés à l'environnement dans l'enseignement supérieur. C'est ce que souhaitent trois députés, Delphine Batho, Cédric Villani et Matthieu Orphelin. Ils vont déposer une proposition de loi en ce sens demain à l'Assemblée Nationale. Une volonté qui serait tout d'abord celle des chefs d'établissement et des étudiants des universités.