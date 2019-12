Edition de 7h du 19 décembre

Au sommaire:



. Créer un élan citoyen, c'est la volonté du collectif "Angers citoyenne et populaire", une des trois listes de gauche aux prochaines élections municipales à Angers. France Insoumise, Gauche Républicaine et socialiste et Parti animaliste ont organisé des assemblées pour permettre aux angevins de constituer le programme. Explications en début de journal.



. La première école Noir&Blanc est inaugurée aujourd'hui à Angers dans le quartier de la Roseraie. Une initiative de la SCO fondation, liée au club de foot du SCO d'Angers et à plusieurs entreprises basées localement. Un établissement dédié aux enfants en difficultés sociales, mais qui n'est pas le seul projet de cette fondation.