Edition de 7h du 19 mai

Au sommaire :



. Les élèves de 6ème et 5ème ont fait, pour une partie d’entre eux, leur retour en classe hier. Une reprise un peu particulière puisqu’il leur faut maintenant effectuer tout un protocole avant de pouvoir rentrer en classe. Reportage au collège Claude Debussy à Angers.



. Marc Laffineur jette l’éponge. Le maire sortant d’Avrillé a décidé de se retirer de la vie politique et cèdera sa place quoiqu’il arrive lors du second tour des élections municipales. Vous entendrez ses explications tout à l’heure.



. La « loi Avia » contre les contenus haineux diffusés sur internet a été approuvé par un vote à l’Assemblée Nationale la semaine dernière. L’intention est louable mais le procédé dangereux selon Paul Salaün, juriste en droit des médias et du numérique, maitre de conférence à l’UCO.