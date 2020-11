Edition de 7h du 2 novembre

De quelle manière voulons nous promouvoir la paix ? C'est la question qui se pose deux semaines après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Pour notre évêque, Monseigneur Emmanuel Delmas, il est nécessaire de réfléchir sur les limites à fixer à notre notion de liberté d'expression.



Cet hommage à Samuel Paty a finalement été réduit par le ministre de l'éducation Nationale. Pas de rentrée décalée, pas de rassemblement dans la cour pour des raisons notamment liées à l'épidémie de Covid-19. Un scandale pour certains syndicats d'enseignant que vous entendrez tout à l'heure.





Du côté du ciel, ce sera ciel gris et pluie pour ce matin avec pas mal de vent également. Un peu plus de soleil dans l'après midi et des températures très douces aujourd'hui puisqu'il fera 18° dans la matinée mais on ne dépassera pas les 19 aujourd'hui.