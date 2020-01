Edition de 7h du 22 janvier

Au sommaire:



. Le Tribunal de commerce d'Angers fait sa rentrée aujourd'hui. Comment se sont porté les entreprises Angevines l'année dernière? Plutôt bien si on en croit les chiffres en baisse des liquidations ou redressements judiciaires que nous a donné le président du tribunal Jacky Morin.



. Mercredi, c'est aussi le jour des sorties cinéma, et aujourd'hui sort en salle le film "Garabandal, Dieu seul le sait". L'histoire des apparitions mariales du village de Garabandal en Espagne, apparitions non-reconnues par l'Eglise Catholique. Vous entendrez Arnaud de la Bourdonnaye, président du centre information Garabandal nous en dire un peu plus sur ce film.