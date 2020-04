Edition de 7h du 23 avril

Au sommaire :



. Dimanche, le gouvernement a annoncé, au grand bonheur de nombreuses familles, que les visites en EHPAD était à nouveau possible. Une annonce à relativiser selon certains directeurs d'établissements. Ces visites pourront être plus ou moins facile selon les pathologies des résidents et surtout selon les moyens de chaque EHPAD.



. Recette en baisse, demande d'aide alimentaire en plein boom, la situation financière du Secours Populaire de Maine-et-Loire est critique. L'association lance donc un appel aux dons pour pouvoir continuer à soutenir ses bénéficiaires. Vous entendrez dans la deuxième partie du journal son secrétaire général dans le département, Stéphane Lepage.