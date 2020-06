Edition de 7h du 23 juin

Au sommaire :



. Le BTP a du mal à recruter et à trouver des apprentis. Cette semaine une campagne de communication a donc été lancée pour tenter d’inverser la tendance. Une question vitale pour les CFA et pour toute la filière du bâtiment.



. Ce soir, nouveau débat sur notre antenne concernant le second tour des élections municipales. Cette fois-ci, zoom sur Bouchemaine. La maire sortante Véronique Maillet a manqué la victoire au premier tour de seulement quelques voix. La situation se complique cette fois-ci car elle va devoir faire face à un front uni de la part de ses opposants.