Edition de 7h du 23 octobre

. Il est temps de se faire vacciner contre la grippe. La campagne de vaccination contre cette maladie mortelle a été lancée le 15 octobre dernier. Depuis cette année, en France, plus besoin d'aller chez le médecin, vous pouvez le faire directement en pharmacie. Reportage dans une officine de Beaucouzé.



. Sortir de l'alcool par le sport, c'est ce qu'a vécu Jean-François Lajeunesse. Il vient témoigner aujourd'hui de son incroyable rémission au Cultura de Cholet. Famille, travail, logement, cette maladie lui avait quasiment tout pris jusqu'à ce que l'amour de sa famille et sa passion de la course à pied lui fassent prendre un virage à 180° du jour au lendemain. Vous l'entendrez en deuxième partie de ce journal.