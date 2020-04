Edition de 7h du 24 avril

Au sommaire :



. Le nombre de voitures sur les routes de France et d'Anjou a considérablement baissé depuis le début du confinement. Une chute qui aurait un impact sur la qualité de l'air, notamment dans la région. Mais ce qui ne veut pas dire forcément que la pollution n'existe plus. Explications en début de journal.



. Nous parlerons aussi de sport et de la décision de la fédération française de football de ne pas arrêter définitivement le championnat de National, la troisième division française. La compétition reste donc en suspend, ce qui révolte Benjamin Erisoglu, le président du SO Cholet, club qui évolue à ce niveau.