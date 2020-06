Edition de 7h du 24 juin

Au sommaire :



. La réélection du président de la Soclova pose question pour l'opposition à Angers. Daniel Dimicoli a été reconduit à la tête de l'office HLM de la ville sans pourtant s'être, cette année, présenté sur la liste de la majorité. Explications en début de journal.



. Cholet sera le sujet du nouveau débat organisé ce soir sur notre antenne, concernant le second tour des élections municipales. Débat organisé en collaboration avec Ouest France et le Courrier de l'Ouest. Gilles Bourdouleix et Anne Hardy seront présent dans nos studios pour en débattre. Nous reviendrons dans la seconde partie du journal sur la polémique qui a agité l'entre-deux tours de la campagne choletaise.