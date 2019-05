Edition de 7h du 24 mai

Au sommaire:



. On vote dimanche aux élections européennes et le dernier parti que nous avons interrogé c'est le Rassemblement National. Là, le constat est clair, il faut totalement changer le modèle de l'Union Européenne.



. On fera un zoom aussi sur la restauration du Sacré-Cœur de Cholet. La 2ème phase des travaux vient de commencer mais le budget n'est pas totalement bouclé. Plus d'explications en deuxième partie de journal.